Крым защитили сильнее

В Крыму на боевое дежурство заступил второй дивизион зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом сообщает в субботу, 13 января, РИА Новости.

По данным агентства, боевые расчеты размещены на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Они входят в состав зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Боевые расчеты выдвинулись на позиции после приказа командующего армией генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова о заступлении на охрану. Отмечается, что они развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности, начав обнаружение и отслеживание целей.

Материалы по теме Сели на мель Как Украина пытается остановить строительство Крымского моста

10 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение второго дивизиона С-400 — это не угроза кому-либо, а мера по обеспечению безопасности на российско-украинской границе.

Первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии весной 2017-го.

Полуостров вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!