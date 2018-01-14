Машину россиян закидали камнями в Польше

Автомобиль россиянки из Калининграда забросали камнями в польском Гданьске. Об этом владелица машины Екатерина Молодцова рассказала на своей странице в Facebook.

По словам женщины, она с мамой и четырехлетней дочерью поехала на выходные отдохнуть и сняла апартаменты в историческом центре города. Инцидент произошел утром 13 января, когда они собирались поехать в аквапарк.

«Мама сажает ребенка в машину. В этом момент из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина, (...) начинают градом сыпаться каменюки! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло», — написала она. В итоге никто не пострадал, однако машина оказалась повреждена.

Молодцова рассказала, что приехавшие полицейские потребовали от россиян говорить на польском, а затем долго выясняли, законным ли способом те попали в Гданьск. В это время из дома вышли два молодых человека, похожих на злоумышленников, кидавших камни из окна, и скрылись. В итоге по приезду страхового агента в квартире никого не оказалось.

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В посте отмечается, что из-за разбитого заднего окна семья не сможет вернуться в Калининград в запланированное время. Возместить расходы по замене стекла россиянам пообещали 15 января.

Как рассказала Молодцова радиостанции «Говорит Москва», ради продолжения отдыха окно временно заклеили полиэтиленом. Она также сообщила, что на вид тем, кто скидывал камни, было 20-25 лет. Женщина добавила, что идти в суд она не намерена. «Мы ни к коем случае не хотим разжечь конфликт между нашими странами. Просто нужно немного обратить внимание на воспитание молодежи», — указала она.

В комментариях под постом пользователи Facebook разделились на два лагеря. Одни поддерживают женщину и желают ей скорее разобраться с проблемой, другие же считают, что произошедшее закономерно и якобы следует из отношения россиян к другим странам. Некоторым же показалось, что история полностью выдумана.

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