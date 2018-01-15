Москвичам порекомендовали ехать за американской визой во Владивосток

Консульский отдел посольства США начнет принимать москвичей с 16 января по новому адресу. При этом генеральный консул США в России Лоренс Тоби предупредил о том, что очередь на собеседование во Владивостоке и Екатеринбурге значительно меньше. Об этом сообщил «Интерфакс».

Согласно сообщению американской дипломатической миссии, новый консульский отдел находится по адресу: Большой Девятинский переулок, дом 8.

Несмотря на то, что пропускная способность нового визового центра выше (на первом этаже оборудовано 23 окна для проведения собеседований), сотрудников консульства недостаточно для того, чтобы обеспечить работу с большим количеством посетителей. В настоящее время, по словам Тоби, записаться на собеседование в Москве практически невозможно.

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Прием граждан для проведения собеседования на получение визы будет осуществляться по новому адресу три дня в неделю. Проносить электронные устройства в здание консульства запрещено, камеры хранения для них не предусмотрены.

Открытие консульского центра в новом здании было запланировано до сокращения в сентябре 2017-го штата дипломатических представительств США в России (с 1200 до 455 человек). Данные меры были приняты в ответ на высылку в декабре 2016 года из США 35 российских дипломатов.

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