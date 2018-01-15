Названа новая опасность для российских туристов в Европе

Количество зарегистрированных в странах Европы случаев кори в три раза превысило показатели 2016 года. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в местах пропуска через государственную границу, сообщило Федеральное агентство по туризму.

Наиболее высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Италии, Румынии и Германии. Также опасность заражения существует на Украине: за 11 месяцев 2017 года зарегистрировано 3382 случая заболевания. Так, в Ивано-Франковской области зафиксировано 1049 случаев, в Одесской и Закарпатской областях — 931 и 416 случаев соответственно.

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Основной причиной вспышки кори Министерство здравоохранения Украины называет недостаточный охват иммунизации детей (менее половины от необходимого количества).

Ростуризм информировал туроператоров о необходимости предупреждать клиентов о существующей опасности заражения.

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