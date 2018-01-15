Ку-клукс-клановцы завалили листовками жителей Вирджинии

Жителей города Лизбург, расположенного на севере американского штата Вирджиния, завалили флаерами представители ку-клукс-клана. Об этом сообщает New York Post.

«Я никогда не видела ничего подобного. В шоке от того, что это происходит в 2018 году», — написала одна из местных жительниц в своем Twitter.

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О чем именно говорится в листовке, не уточняется. Известно только, что их публикация была приурочена ко дню рождения американского борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

Как отмечает издание, жители Лизбурга, расположенного всего в часе езды от Вашингтона, уже неоднократно получали подобные флаеры от ку-клукс-клановцев. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

Мартин Лютер Кинг родился 15 января в Атланте. Он стал первым ярким борцом за гражданские права чернокожих в США. Помимо этого, активно выступал против участия американской армии в войне во Вьетнаме. Его застрелили в Мемфисе в 1964 году.

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