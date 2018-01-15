Наука и техника
 
Последние новости
Американский профессор призвал власти США признать Крым российским
В Boeing рассказали о новом боевом суперсамолете
Жена фокусника-неудачника ненароком раскрыла его трюк
Полиция задержала избивавшего бездомных до смерти рецидивиста
Назван неожиданный вред фастфуда
В сети вспомнили самые позорные ситуации на школьных уроках
Женщина устала от сексуальных желаний жениха и утопила его в реке

В Boeing рассказали о новом боевом суперсамолете

Перейти в «Мою Ленту»

Американская корпорация Boeing представила концепт перспективного ударного и разведывательного беспилотного самолета. Концепт был представлен во время конференции American Institute of Aeronautics and Astronautics SciTech 2018, сообщает портал Naked Science.

Сообщается, что новый аппарат способен будет летать со скоростью до 6200 километров в час. Его разработка будет начата в случае получения финансирования от Минобороны США.

Представленная модель задумывается как летательный аппарат, на котором найдет широкое применение технология стелс. Это сделает его еще более живучим. БПЛА имеет два двигателя. Правда, как отмечают специалисты, в настоящее время необходимых двигателей в природе не существует.

Одновременно специалисты замечают, что представленный концепт очень похож на модель сверхзвукового самолета SR-72 компании Lockheed Martin.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Boeing представил концепт гиперзвукового боевого самолета
В США создали неуязвимый гиперзвуковой беспилотник
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04Сегодня

На колени!

Новая ядерная стратегия США угрожает России
19:45 7 января

В сети показали загнивающую уникальную бронетехнику СССР

07:05Сегодня

Назван неожиданный вред фастфуда

03:42Сегодня

Надежность вооружений РВСН проверили на кондиционере

Наука и техника00:0110 января

Бесполезнее вас

Самые идиотские изобретения с крупнейшей выставки электроники
04:0029 декабря 2017

Раскрыт способ борьбы с зависимостью от сигарет

21:4614 января

Предсказан стремительный рост цен на смартфоны

18:0113 января

Кусок китайской ракеты упал и взорвался неподалеку от жилых домов

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
05:0126 декабря 2017

Американец накачался с помощью генной модификации

03:2613 января

США запустили ракету с секретным спутником для разведки

10:4914 января

НАСА испытало галактическую GPS

Россия
«Умные люди на работу не ходят»
Почему россияне несли последние деньги в финансовые пирамиды
Американский профессор призвал власти США признать Крым российским
«Батина жига валит боком»
Россию захватил уличный дрифт на ржавых «Жигулях»
Правительство определило лучшие СМИ России
Школьники примут участие в голосовании в день выборов президента России
Сбежавшего после ссоры подростка нашли в московском тоннеле
Полицейские попытались остановить угонщика снежками
Все материалы
Мир
Победы нет
Ради мира сирийцы уничтожают собственные города
В деле Керимова появился новый фигурант
Сверху постучали
Ким Чен Ын лично управляет рыбами, корейцами и жидким мылом
Российские спецслужбы обвинили во вмешательстве в еще одни выборы
Женщина устала от сексуальных желаний жениха и утопила его в реке
Эмодзи-какашки спроецировали на отель Трампа
Машину россиян закидали камнями в Польше
Все материалы
Бывший СССР
Мягко вошли
У Польши есть свои интересы в Белоруссии, и поляки готовы их продвигать
По-соседски
Что интересного происходило в республиках бывшего СССР в 2017 году
Старые добрые 90-е
Что ждет Украину в 2018 году
На Украине пожаловались на жалующихся на сепаратизм граждан
Порошенко письменно пообещал не вредить России
В Одессе закрыли вузы
Украинский генерал испугался возвращения техники из Крыма
Все материалы
Экономика
Майнишь небось
Ради биткоина люди потеют, задыхаются и собирают кирпичи
Российские олигархи попросили США не включать их в новый санкционный список
Старость не радость: россиянам отказывают в пенсиях
Без денег могут остаться 30 миллионов человек
Пенсии россиян пообещали защитить
СМИ узнали о новой бюджетной политике после президентских выборов
Экономический рост в России назвали случайным и неустойчивым
Крупнейший обменник криптовалют обвинили в спам-атаке на биткоин
Все материалы
Силовые структуры
Судья продажная
Сколько стоит купить приговор в России
В багровых тонах
Самые громкие убийства и покушения новой России глазами фотографов
Ход Слоном
Простой таксист держал в страхе всю Рязань и сбежал с награбленным в Европу
Полиция задержала избивавшего бездомных до смерти рецидивиста
Закончившаяся убийством уличная разборка попала на видео
Московский ресторатор обвинил полицию в вымогательстве скидок
Версию стрелка о рейдерском захвате фабрики «Меньшевик» решили проверить
Все материалы
Наука и техника
На колени!
Новая ядерная стратегия США угрожает России
Бесполезнее вас
Самые идиотские изобретения с крупнейшей выставки электроники
Горячо!
США рассекретили видео испытаний термоядерного оружия
В Boeing рассказали о новом боевом суперсамолете
Назван неожиданный вред фастфуда
Надежность вооружений РВСН проверили на кондиционере
Предсказан стремительный рост цен на смартфоны
Все материалы
Спорт
Безнадега
Российские биатлонисты все проиграли. Олимпиада ждет
Тренер «Ливерпуля» ругнулся матом на американском ТВ и рассмешил ведущих
Вратарь обиделся на праздновавшего гол в стиле робота игрока и был удален
«Манчестер Сити» потерпел первое поражение за девять месяцев
Легкоатлет случайно убил судью
ФИФА осудила «Спартак» за «шоколадный» твит
«Шарапова — второй эшелон»
Теннис вернулся и обещает самый интригующий чемпионат в истории
Все материалы
Культура
Алена Долецкая«Это же кровь из глаз!»
Алена Долецкая о пиджаке Путина, аресте Ходорковского и своей новой работе
Назван срок выхода «Стражей галактики 3»
«Гомосексуалист не может быть мусульманином»
Чем рискуют женщины и геи в исламских странах
Президент Франции оказался автором эротического романа
«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Секс-скандалы застопорили работу сценаристов
Умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка»
Все материалы
Интернет и СМИ
Омерзительно, но приятно
Если везде лепить сырое мясо, то можно прославиться на весь мир
Жена фокусника-неудачника ненароком раскрыла его трюк
Деньги на костях
Блогер-миллионер поглумился над трупом самоубийцы и хорошо на этом заработал
Брюс Ли сразился с противником на световых мечах
В сети вспомнили самые позорные ситуации на школьных уроках
Ошибку с Путиным-победителем непрошедших выборов исправили
Обнаружен демонстрирующий детям порно вирус
Все материалы
Ценности
Герцогиня Кембриджская Кейт, принц Уильям, Меган МарклПришлись ко двору
Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю
Названы главные модные тренды 2018 года
Американцы вернули в моду чеховское пенсне
Елизавета II выгнала официального поставщика нижнего белья за болтливость
Созданы избавляющие от боли в ногах сланцы
Мама мальчика из рекламы H&M одобрила расистское худи с мартышкой
Двойной форсаж
Ради уникальных кабриолетов и машины времени богачам придется переплыть Ла-Манш
Все материалы
Путешествия
В местах не столь отдаленных
Где разрешили отдыхать российским полицейским
Взбесившуюся пассажирку выгнали из самолета под аплодисменты
Врагу не пожелаешь
Как съездить в отпуск с детьми и выжить
Обнародованы траты россиян за границей
Колумбийские повстанцы переквалифицировались в отельеров
Пассажир попавшего в шторм круизного лайнера выложил видео удара стихии
Российским туристам придется повременить с пляжами Египта
Все материалы
Из жизни
«Они реально боятся ехать в Россию»
История россиянки, переехавшей в американский Сиэтл
«Вся моя жизнь — отпуск»
История жительницы Краснодара, переехавшей в Индию
Человек и кошка
Поляк на полгода застрял в океане с котом, лапшой и индийскими фильмами
Водитель под наркотиками въехал во второй этаж поликлиники
Больной раком мальчик дождался рождения сестренки и умер
Дантист-гипнотизер сел в тюрьму за совращение мальчиков
Горят на работе
Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Все материалы
Большой. Квадратный. Новый – «Гелик»
Все, что нужно знать про совершенно новый Mercedes-Benz G-Class прямо сейчас
Энергетик
Тест-драйв первого «подогретого» электро-хэтча от BMW
Самые продаваемые в мире машины 2017 года
Продажи кроссоверов растут, легковушек — падают, а Corolla не сдается
Кладбища машин, на которых еще можно отыскать жемчужину
Самые известные массовые свалки автомобилей
Новый Volkswagen Jetta: платформа MQB и 8-ступенчатый «автомат»
Названы самые продаваемые автомобили в России за 2017 год
Стали известны сроки появления в России новой Toyota Camry
Все материалы
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить»
Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
Все упало
Какую квартиру вы сможете позволить себе в 2018 году
Суд обязал многодетную семью замуровать окна в своем доме
Москвичей превратят в вуайеристов
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
В Канаде загорелся ледяной отель
Бузова объяснила отсутствие собственного жилья
Все материалы