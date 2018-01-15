Фанаты Гарри Поттера выпустили фильм о молодости Волан-де-Морта

Независимая киностудия Tryangle Films выложила в сеть полную версию фанатского фильма по вселенной Гарри Поттера. Пятидесятиминутная лента опубликована на YouTube.

Картину, снимавшуюся на пожертвования поклонников оригинальной франшизы, уже просмотрели более четырех миллионов раз.

Лента Voldemort: Origins of the Heir («Волан-де-Морт: Корни наследника») рассказывает предысторию главного антагониста франшизы, темного мага Волан-де-Морта. По сюжету, наследница Годрика Гриффиндора Гриша Маклагген расследует убийство богатой волшебницы Хепзибы Смит. Маклагген подозревает в совершении преступления Тома Реддла, выпускника школы чародейства Хогвартс.

Ранее в январе автор поттерианы Джоан Роулинг поддержала флешмоб #BlackHogwarts («Черный Хогвартс»). В рамках акции интернет-пользователи демонстрировали, как выглядели бы фильмы о Гарри Поттере, если бы в них снимались только темнокожие актеры.

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