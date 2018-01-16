В сети посмеялись над распродажей «подарочных» надгробий для мужчин

В сети посмеялись над фотографией, на которой десятки надгробий оказались рядом с табличкой «Магазин подарков только для мужчин». Снимок опубликовал пользователь Twitter под ником @cheesevlad.

Пользователей позабавил тот факт, что слово «только» на табличке было выделено. Некоторые юзеры отметили, что и после смерти мужчины пользуются своими привилегиями.

«Все от такого подарка просто УМРУТ от зависти», — скаламбурил пользователь под ником @Nosok_Sherloka.

Другие решили, что этот подарок пригодится тем мужчинам, которые говорят «что-то тупое про феминизм». Юзер под ником @BiBackender разглядел на надгробиях женские портреты и констатировал, что «теперь понятно, почему это подарки для мужчин». Некоторые решили, что количество надгробий и зазывающий плакат говорят о том, что в павильоне распродажа.

Твит набрал более 3,3 тысячи лайков и почти тысячу ретвитов.

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