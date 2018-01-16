Китайцы рассказали о работе на Apple до потери крови

Рабочие китайской Catcher Technology, которая делает корпусы для устройств Apple, пожаловались на тяжелые условия труда. Об этом пишет Bloomberg.

По словам сотрудников фабрики в шести часах езды от Шанхая, они работают по 10 часов в день в душных помещениях без доступа свежего воздуха. «Мои руки к концу дня становятся бескровными», — сказала Bloomberg одна из работниц, которая получает около двух долларов в час.

Также рабочим не выдают маски и другие средства защиты от химических соединений, используемых при производстве. Кроме того, на заводе очень шумно, но шумоподавляющих наушников нет. Некоторые машины разбрасывают металлические частицы, которые могут попасть в глаза, при этом защитных очков не хватает, утверждают сотрудники фабрики.

При заводе есть общежитие, в котором корреспондент Bloomberg побывал в январе. По его свидетельству, рабочие живут в комнатах по восемь человек с четырьмя двухъярусными кроватями. На этаже 20 комнат, общий туалет и нет душа, пишет издание.

В Apple агентству сказали, что условия жизни сотрудников Catcher соответствуют местным стандартам, вместе с тем американская корпорация планирует построить еще одно общежитие.

Организация China Labor Watch (CLW) из Нью-Йорка, которая следит за соблюдением прав рабочих в Китае, также приводит некоторые нарушения, обнаруженные на заводе Catcher.

Apple и китайский завод утверждают, что при собственных проверках не нашли подтверждения информации, изложенной в отчете CLW.

В ноябре китайские школьники рассказали, что работали на заводе Foxconn — тайваньского подрядчика Apple. По словам подростков, они были заняты на сборке iPhone X по 11 часов в день в течение трех месяцев, это засчитали им как «трудовую практику».

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