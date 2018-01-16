Двадцать тысяч туристов посетили Севастополь за новогодние праздники, пять процентов из них являются гражданами Украины, заявила заместитель начальника главного управления культуры города Лариса Дудкина. Ее слова приводит Федеральное агентство новостей во вторник, 16 января.

По данным чиновницы, по 15 процентов от общего числа путешественников — жители Москвы и Краснодарского края. Кроме того, в Севастополе также побывали граждане Китая, Эстонии, Белоруссии и Молдовы.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что власти готовы выделить дополнительные ресурсы на «увеличение темпов работ» по благоустройству Севастополя. Он подчеркнул, что город необходимо привести в «достойный вид».

В мае губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предложил внедрить народный контроль по благоустройству дворовых территорий. Тогда же он подчеркнул, что «главное, чтобы конечным результатом работ были довольны горожане, а не чиновники и подрядчики».