Рецидивистка пырнула ножом сожителя из-за возни с розжигом печи

В Амурской области пьяная женщина пырнула ножом сожителя в ходе ссоры из-за того, что тот неправильно разжигал печь, сообщается на сайте региональной прокуратуры во вторник, 16 октября.

Бурейский районный суд приговорил ее к трем с половиной годам заключения с учетом опасного рецидива — у женщины есть непогашенная судимость за тяжкое преступление, какое именно, в ведомстве не уточняют. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Подсудимую признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Конфликт между 32-летней женщиной и ее сожителем произошел 18 сентября прошлого года. Женщина нанесла мужчине один удар кухонным ножом в живот, после чего выбросила оружие и попыталась оказать первую помощь потерпевшему, вызвав ему врача.

В октябре прошлого года сообщалось о 30-летней жительнице Ямала, убившей обидчика своего сожителя во время застолья. Женщина нанесла оскорбившему ее возлюбленного мужчине 118 ударов ножом. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы.

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