Крупнейший европейский лоукостер ужесточил нормы провоза багажа вслед за «Победой»

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair с 15 января ужесточил нормы провоза багажа, лишив пассажиров возможности бесплатно брать на борт две единицы ручной клади, сообщает Guardian.

Отметим, что флагман среди европейских лоукостеров изменил правила провоза багажа практически вслед за российской «Победой».

Теперь бесплатно на рейсах Ryanair в пассажирском салоне предоставляется лишь одно место с габаритами 35х20х20 сантиметров. Эти меры авиакомпания объяснила маленькими полками, а также оптимизацией процесса посадки. В частности, из-за демократичных требований на полках не хватало места, что приводило к задержкам рейсов: бортпроводникам приходилось тратить много времени для максимально безопасного размещения всех вещей. Для сравнения, у российского перевозчика габариты бесплатной ручной клади несколько больше, чем у Ryanair: 36х30х27 сантиметров.

Несмотря на заявленную ирландским лоукостером нехватку места в салоне, в более дорогих тарифах или при оформлении услуги «Приоритетная посадка» перевозчик все же разрешает брать на борт вторую сумку (55x40x20 см, до 10 кг), которую в низком тарифе бесплатно можно только сдать в багажный отсек. Российская авиакомпания в свою очередь отдала все место в салоне самолета для бесплатной ручной клади, поэтому в салон нельзя пронести дополнительный багаж ни за какие деньги. Также от включенных ранее в любой тариф 10 килограммов багажа российская компания отказалась в пользу снижения стоимости тарифов на 20 процентов. Также после отмены бесплатных 10 килограммов багажа для провоза в отсеке «Победа» снизила минимальный тариф в два раза — до 499 рублей.

В новых правилах провоза багажа Ryanair увеличила вес разрешенного для провоза багажа в отсеке с 15 до 20 килограммов и уменьшила плату за него с 40 до 28 евро. В то же время у «Победы» провоз в отсеке 10 килограммов стоит чуть больше 7 евро, 20 килограммов — около 22 евро.