На Ямале запустили природоохранную «горячую линию»

В Ямало-Ненецком автономном округе запустили «горячую линию» для приема сообщений о нарушениях природоохранного законодательства, говорится на сайте региональной администрации во вторник, 16 января.

Анонимные сообщения, однако, учитываться не будут.

«Полученная информация позволит своевременно определить размер ущерба, оценить потенциальную опасность загрязнений для населения и окружающей среды региона и, соответственно, принять необходимые меры к устранению последствий и выявлению и наказанию нарушителя», — отмечают в правительстве округа.

Сообщения принимает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства.

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