Гвинейский лекарь надула сотни женщин и убедила их в беременности

В Гвинее арестована женщина-лекарь, которая одурачивала бесплодных женщин, обещая им беременность. Об этом сообщает BBC News.

Целительница давала своим пациенткам сбор различных трав, который раздувал их животы. Женщины верили в то, что они беременны, пока не подходил срок родов.

За услугу пациентки платили 33 доллара, это почти равно средней месячной зарплате в стране. Полиция сообщает, что мошенница зарабатывала тысячи долларов, но сама она заявила, что хотела только помочь.

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16 января 200 потерпевших собрались и протестовали у здания полиции, где содержат подозреваемую. Всего от ее действий пострадали 700 женщин от 17 до 45 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к традиционной медицине в африканских странах прибегают 80 процентов населения.

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