Кремль отреагировал на планы депутатов легализовать наемничество

Вопрос о регулировании частных военных компаний не относится к прерогативе Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 17 января.

«Я не могу вам какую-то позицию озвучить, Кремль не инициировал подобный законопроект, поэтому и мне неизвестно о том, что какие-то законопроекты сейчас существуют», — сказал Песков.

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Ранее в среду первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов анонсировал внесение в Госдуму законопроекта, который легализует деятельность частных военных компаний. По словам депутата, документ позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств, а также к охране различных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги.

Данную инициативу поддерживает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди: по ее мнению, ЧВК можно использовать для создания рабочих мест отставным военным.

О необходимости включить организации такого типа в правовое поле говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что практика создания частных военных компаний распространена во многих государствах, в частности, в США.

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