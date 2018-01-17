Американский политолог констатировал смерть сверхдержав

Понятия сверхдержава и однополярность в современных условиях неприменимы. Об этом заявил глава американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас. Его слова с мероприятия, организованного Московским центром Карнеги, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Хааса, США остаются самой сильной страной мира, и нет никаких других государств, которые могли бы играть их роль. «С другой стороны, я не думаю, что осталась та самая максимально широкая роль. Я думаю, в современном мире понятия "сверхдержава" и "однополярность" уже устарели», — заявил эксперт. По его словам, одно из свидетельств — появление ядерного оружия у Северной Кореи. Такого рода события создают новые центры силы, и в этих условиях говорить о наличии сверхдержав не приходится.

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В новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян вошел в финальную стадию подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). «Мы вошли в финальную стадию подготовки к испытательному пуску МБР. Мы должны начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет», — сообщил он. Ким Чен Ын добавил, что такие ракеты должны быть полностью готовы к развертыванию в условиях «реальной войны».

Отношения Вашингтона и Пхеньяна особенно обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре этого года президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.

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