Австралийцы задразнили стонами белорусскую теннисистку

@7tennis / Twitter

Зрители на арене Рода Лэйвера в Мельбурне начали стонами передразнивать белорусскую теннисистку Арину Соболенко во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), где она играла с местной спортсменкой Эшли Барти. Видео было опубликовано на странице 7Tennis в Twitter.

Сначала зрители просто кричали в момент ударов Соболенко. Судья на вышке попросила их перестать, однако болельщики, напротив, начали изображать крики белорусской спортсменки и между розыгрышами. После очередных просьб рефери в середине второго сета импровизированное представление прекратилось.

Барти победила Соболенко со счетом 6:7, 6:4, 6:4 и во втором круге сыграет с итальянкой Камилой Джорджи. При этом австралийка осудила поведение своих соотечественников.

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