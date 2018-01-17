Названы основные направления развития армии Украины

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По сравнению с прошлым годом, бюджет оборонного заказа увеличен на 37 процентов, до 21,3 миллиарда гривен (около 732 миллионов долларов). Как пишет сайт главы Украины, на заседании СНБО президент Петр Порошенко заявил, что количество беспилотников в армии увеличится в 4,5 раза, а противоснайперских комплексов — в 10 раз. Упор также делается на увеличении количества ракетных противотанковых комплексов.

При этом СНБО заметил, что в 2017 году в войска поставлено около 2,5 тысячи образцов вооружений и 27 тысяч ракет и боеприпасов.

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Ранее сообщалось, что украинская армия рассчитывает получить американские противотанковые комплексы Javelin в течение полугода. Обучение расчетов этих комплексов началось 15 января.

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