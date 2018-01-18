Названы условия легализации наемников

Частные военные компании (ЧВК) в случае их легализации в России должны подчиняться Министерству обороны, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. Об этом он сказал РИА Новости.

«Только так они смогут стать реальной помощью регулярным войскам, а не какой-то альтернативой в виде функционально похожих структур, которые, однако, в приоритет вместо национальных интересов ставят прибыль», — заявил сенатор, который ранее возглавлял Воздушно-космические силы России.

По его мнению, необходимо разработать нормы, по которым «наши неприятели» не могли бы просто нанять российские ЧВК. Бондарев подчеркнул, что деятельность этих компаний должна отвечать интересам государства в области вооруженных сил.

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Сенатор добавил, что для официального появления в России ЧВК нужны законодательные условия, которые в том числе предусматривали бы предоставление социальной защиты и льгот для наемников и членов их семей.

Тема легализации в России наемничества была публично поднята 15 января на пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова. Дипломат высказал мнение, что для защиты россиян, работающих на ЧВК в других странах, необходимо создать законодательную базу. Спустя два дня стало известно, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в течение месяца. В Кремле заявили, что вопрос о регулировании деятельности частных военных компаний не относится к повестке дня российского руководства.

Сейчас российское законодательство предусматривает уголовное наказание за наемничество. Под ним подразумевается как участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, так и его вербовка, обучение, финансирование и иное материальное обеспечение.

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