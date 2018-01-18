Болельщики проголосовали против Роналду

Две трети болельщиков проголосовали за то, чтобы португальский нападающий Криштиану Роналду покинул мадридский «Реал». Об этом сообщает испанское издание AS.

Газета провела опрос, по итогам которого на вопрос «Хотели бы вы, чтобы Роналду остался в команде?» отрицательно ответили 67,5 процента респондентов. Всего в голосовании приняли участие 125 тысяч человек.

Материалы по теме Уходи и дверь закрой Роналду рассорился с «Реалом» и хочет продаться за 100 миллионов

По информации прессы, 32-летний форвард, не дождавшийся улучшенного предложения по контракту, считает себя обманутым руководством сливочных. В свою очередь, 16 января президент «Реала» Флорентино Перес поручил агенту игрока Жорже Мендешу начать поиски новой команды для его клиента.

На данный момент набравший 32 очка в 18 матчах «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на 19 очков и располагается в таблице испанской Примеры на четвертом месте. Роналду в текущем сезоне забил четыре мяча и отдал два голевых паса в 14 матчах национального чемпионата.

В прошлом сезоне мадридцы выиграли национальное первенство и стали победителями Лиги чемпионов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!