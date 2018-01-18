Летающие по ветру голландцы заполонили интернет

Голландские пользователи Twitter заполонили социальную сеть хештегами #westerstorm и видеозаписями сильного шторма, который обрушился на Нидерланды в ночь на четверг, 18 января. Власти объявили в стране красный уровень опасности.

На роликах ветер, порывы которого достигают скорости 120 километров в час, буквально подбрасывает жителей Нидерландов в воздух. Пытающиеся спастись от урагана люди хватаются за светофоры и средства передвижения, однако ветер с легкостью расшвыривает велосипеды, мопеды и легковые автомобили.

В Twitter также публикуются видео с перевернутыми ураганом автомобилями, сорванными крышами домов, рухнувшими билбордами и множеством сброшенных в море порывами ветра грузовых контейнеров. «Вы заказывали что-то на AliExpress? Есть вероятность, что ваша покупка немного промокла», — шутят голландские пользователи.

Как отмечается в материале издания The Next Web, шторм затронул многие города. Десятки самолетов кружат над аэропортами в ожидании разрешения на посадку, а сотни рейсов отменены. Отмечается, что было временно приостановлено движение поездов и закрыты практически все линии общественного транспорта.

Граждан просят не рисковать жизнью и воздержаться от выхода на улицу и поездок на машине.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!