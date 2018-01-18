Украинца задержали в Крыму за надругательство над флагом России

В Крыму пограничники задержали гражданина Украины, надругавшегося над государственным гербом и флагом России. Об этом в четверг, 18 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по республике.

«Мужчине вменяется в вину надругательство над государственным гербом и флагом Российской Федерации (статья 329 УК РФ), что наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок», — рассказали в ведомстве.

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Задержанному украинцу 35 лет. С середины октября прошлого года его разыскивали сотрудники крымского управления ФСИН. Мужчина попался пограничникам в пункте пропуска «Армянск» на границе с Украиной.

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