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Эксперты подсчитали ядерный арсенал Северной Кореи

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Американские эксперты подсчитали вероятный ядерный арсенал Северной Кореи. Об этом говорится в журнале Bulletin of Atomic Scientists.

По данным, полученным из открытых источников, Пхеньян может обладать 20 готовыми к применению ядерными зарядами. При этом у КНДР достаточно ресурсов, чтобы изготовить еще до 60 боеголовок.

Эксперты признали значительной прогресс ракетной и ядерной программ Северной Кореи, включая серию успешных испытаний. «После шести ядерных испытаний, два из которых были средней мощности, а одно — высокой, не остается сомнений, что КНДР способна создавать ядерные бомбы различной мощности. Даже если ядерный арсенал Пхеньяна еще не введен в полной мере, это остается лишь вопросом времени», — утверждают авторы работы.

16 января в Пхеньяне заявили, что обладают «мощными средствами ядерного сдерживания», посоветовав США «прекратить попытки шантажировать КНДР».

1 января лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что страна завершила создание национальных ядерных сил. «Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — сказал он, добавив, что в случае принятия Пхеньяном решения о нанесении ядерного удара вся территория США «окажется в зоне поражения».

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