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В сеть слили интимные фото Алены Водонаевой

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В сети обнаружили снимки обнаженной телеведущей и бывшей участницы телевизионного проекта «Дом 2» Алены Водонаевой. Интимные фото опубликовал мужской журнал MAXIM.

Снимки были сделаны якобы случайно во время эротической фотосессии. «Отчаявшись уговорить Алену Водонаеву прийти к нам на фотосессию, мы провели съемку без разрешения, сидя на дереве напротив ее окон», — в шутку отметили администраторы Instagram-аккаунта издания.

«Результат получился настолько впечатляющим, что мы задумались: зачем мы все эти годы маялись со студиями, визажистами и стилистами? Теперь будем снимать только так», — добавили они и выложили несколько откровенных фотографий в социальной сети.

Подписчики MAXIM засомневались в словах сотрудников журнала. «Кто-то реально верит, что за ней следили и фотографировали?», — поинтересовались они.

Некоторые принялись критиковать редакцию журнал за слишком откровенную фотосессию. «Это уже не эротика! Так она скоро и в порно начнет сниматься», — отметил один из них. «Удалят же. Чуваки, ну нафиг порнографию откровенную то разводить?» — возмутился другой.

В начале декабря 2017 года хакеры из группировки Celeb Jihad опубликовали интимные фотографии и видео американской актрисы Роуз Макгоуэн. По словам кибервзломщиков, это уже не первый раз, когда откровенные снимки и ролики Макгоуэн оказываются в свободном доступе в сети.

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