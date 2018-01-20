Российских спортсменов захотели накормить по-особенному

Для российских спортсменов предложили создать индивидуальные рационы питания с учетом особенностей организма, физической нагрузки и вида спортивной деятельности. Об этом в субботу, 20 января, сообщает RT.

Специальное меню разрабатывает ФИЦ питания и биотехнологии. «В ходе проводимых исследований выяснилось, что "индивидуальное меню" не только благоприятно сказывается на здоровье спортсмена, но и существенно влияет на его результативность, в том числе повышает выносливость, физическую силу и когнитивные способности», — заявил директор учреждения Дмитрий Никитюк.

По его словам, до сих пор персонализированный подход в питании профессиональных атлетов, основанный на его индивидуальных особенностях, применялся только в единичных «элитных» случаях.

Система основана на определении персональных энерготрат, анализе антропометрических данных, медицинских показаталей, а также пищевых предпочтениях спортсмена. На данный момент ее тестируют различные спортивные федерации. В начале 2018 года метод собираются опробовать в сборной по фигурному катанию и борцовской команде.

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