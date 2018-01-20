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В Греции атаковали украинское посольство

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о попытке атаки на украинское посольство в Афинах в ночь на субботу, 20 января. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

По словам Климкина, попытку нападения могли осуществить «радикалы под влиянием России». Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. Министр добавил, что не только в посольстве в Греции, но и в украинских представительствах в других странах принимаются меры по обеспечению безопасности.

Как уточнила спикер МИД Украины Марьяна Беца, в ночь на субботу в греческой столице неизвестные подожгли автомобили посольства и забросали территорию дипмиссии бутылками с зажигательной смесью.

В октябре прошлого года сообщалось о нападении на диппредставительство Украины в польском городе Жешув. Тогда неизвестные изрисовали почетное консульство надписями «Украина — это ОУН-УПА» (организация запрещена в России) и «Убирайтесь вон!». Украинский МИД тогда так же увидел в инциденте «российский след».

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