Самолет бомбардировал жителей деревни человеческими фекалиями в Индии

Жители деревни, расположенной неподалеку от индийского города Гургаон, приняли необычный шум в поле за падение метеорита. Вызванная полиция обнаружила, что это были человеческие фекалии, сообщает издание The Indian Express.

Прибывшие на место происшествия полицейские увидели предмет весом примерно 10 килограмм. Некоторые селяне приняли его за лед. Дело в том, что при сбрасывании фекалий с высоты, они часто замерзают воздухе. Ситуация разрешилась, когда упавший предмет подтаял.

Материалы по теме Спермформанс Художники-глиномесы, или как задействовать оргазм в искусстве

Инцидент произошел через 10 дней после того, как всем авиакомпаниям было разослано распоряжение, напоминающее о запрете скидывать продукты человеческой жизнедеятельности с воздуха. О принятом в 2016 году запрете пришлось напомнить, так как незадолго один из жителей деревни обнаружил, то его дом забрызган фекалиями. Штраф за скидывание в воздух содержимого туалетов составляет 50 тысяч рупий (около 40 тысяч рублей).

В начале января сообщалось, что в аэропорту таиландского Пхукета американец съел много таблеток «Виагры», после чего голым стал бегать по зданию, крушить палатки и кидаться в окружающих своими фекалиями.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!