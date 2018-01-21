Бывший игрок «Зенита» сломал ногу сопернику и зарыдал

Нападающий английского «Вест Бромвича» Соломон Рондон случайно сломал ногу полузащитнику «Эвертона» Джеймсу Маккарти и зарыдал. Видеозапись появилась на YouTube-канале Calcionoveball.

В середине второго тайма Рондон попытался нанести удар по воротам, а Маккарти хотел помешать ему. Форвард не попал по мячу и ударил по ноге соперника, нанеся ему двойной перелом. Игрока «Эвертона» унесли с поля на носилках, а Рондон не сумел сдержать слез. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Рондон перешел в «Вест Бромвич» из петербургского «Зенита» в 2015 году.

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