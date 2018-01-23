Туристка случайно сняла последние минуты жизни утопленника

Туристка, купавшаяся возле водопада Маккензи (Австралия), случайно сняла последние секунды жизни человека, когда делала селфи. Об этом сообщает The Daily Mail.

Аннека Бэдинг снимала себя вблизи на камеру, когда у нее за спиной мужчина внезапно соскользнул с камня в воду и начал тонуть. Им оказался 28-летний гражданин Тайваня, который отдыхал неподалеку с тремя друзьями.

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Девушка попробовала вызвать службу спасения, однако в районе водопада отсутствует мобильная связь, и туристке пришлось ехать на машине 10 минут, прежде чем она смогла сделать звонок. Один из отдыхавших у Маккензи туристов оказался профессиональным спасателем. Он бросился в воду, однако не смог вытащить тонущего мужину. Тело погибшего нашли только на следующий день.

По словам очевидцев, в момент происшествия возле водопада Маккензи находилось порядка 60 отдыхающих, и на территории отсутствовали знаки, запрещающие купание.

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