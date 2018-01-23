В Москве выступит «Моральный кодекс»

Советская и российская рок-группа «Моральный кодекс» исполнит свои лучшие композиции на сцене клуба «ГлавClub Green Concert». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Эстетский поп-рок столичной группы "Моральный кодекс" на протяжении 30 лет слывет эталоном профессионализма и хорошего вкуса. Один из секретов ее успеха — перфекционизм музыкантов, не издающих новый материал, пока он не отполирован до блеска. Немудрено, что две из трех последних пластинок, выпущенных группой, оказывались компиляциями лучших песен», — отметили организаторы мероприятия.

Концерт состоится 2 февраля. Билеты можно приобрести на сайте Glavclub.com.

Коллектив «Моральный кодекс» основан в 1989 году. Группа выпустила шесть студийных альбомов. Последняя пластинка, «Зима», вышла в феврале 2014-го.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!