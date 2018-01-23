ПАСЕ призвала Россию отказаться от признания паспортов ДНР

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «о гуманитарных последствиях войны на Украине». Как сообщает РИА Новости, в документе от России потребовали отказаться от поддержки самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В частности, парламентарии настаивают о непризнании Москвой паспортов ДНР и ЛНР и иных документов, включая судебные решения, выданные на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, в ПАСЕ потребовали «обеспечить соблюдение прав человека в Крыму и освободить всех захваченных лиц, уважая их права и свободы».

Автором резолюции выступил парламентарий из Литвы Игидиус Варейкис.

Помимо этого, Россию попросили обеспечить «беспрепятственный доступ в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственных организаций по защите прав человека».

Позднее в комментарии агентству ТАСС вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что резолюции ПАСЕ по Крыму не будут исполнены никогда. «Воссоединение Крыма с Россией — это исторический факт. Это так же, как сегодня сокрушаться об объединении Германии», — пояснил российский политик.

Россия на заседании ПАСЕ не присутствует. 30 июня 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о заморозке уплаты взноса за 2017 год до восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ. Ее лишили права голоса и исключили из всех руководящих органов в апреле 2014 года после присоединения Крыма к России.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала нормам международного права.

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