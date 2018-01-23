Россияне сочли имя «Ксения Собчак» самым подходящим для проституток

Россияне предпочитают записывать номера телефонов проституток и эскортниц под псевдонимом «Ксения Собчак». Таким образом, имя телеведущей стало самым популярным для маскировки номеров девушек по вызову. К такому выводу пришли аналитики приложения NumBuster!, говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе сервиса.

Анализ анонимных пользовательских данных приложения показал, что более трех тысяч российских телефонных номеров записаны пользователями под именем Ксения Собчак или его вариациями. 76,6 процента этих номеров принадлежит либо проституткам и сотрудницам эскорта, либо службам знакомств.

Чаще всего девушек записывают не просто именем, но дополняют комментарием. Например, «КсюшкаСобчаг долгопрудный авг17 отс» или «Ксеня Собчак с зубами подружка левобережный». В сервисе отметили, что знакомые самой телеведущей обычно записывают ее номер под полным именем без сокращений и каких-либо дополнительных подписей.

Приложение по определению телефонных номеров Numbuster! хранит информацию о более чем 315 миллионах телефонных номеров по всему миру. Его пользователи анонимно обмениваются данными о владельцах номеров, а сам сервис анализирует эту информацию, выявляет подозрительную активность абонентов и собирает отзывы и оценки от реальных людей о номерах.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!