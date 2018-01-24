EuroChem Group стала членом Европейской Бизнес Ассоциации на Украине

Международная компания EuroChem Group AG в декабре 2017 года присоединилась к Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) на Украине, сообщили в ЕВА.

EuroChem Group AG работает на Украине более 10 лет и является крупнейшим поставщиком минеральных удобрений в эту страну. EuroChemGroup AG начала свою историю с приобретения бизнеса американской компании Mosaic в 2007 году, за 10 лет инвестировав в дистрибуцию более 20 миллионов долларов.

Находящееся в Украине предприятие EuroChem Group AG является лидером рынка жидких удобрений и первым на постсоветском пространстве производителем удобрений с ингибиторами азота, которые способствуют не только большей эффективности усвоения удобрений и увеличению рентабельности агропроизводства, но и минимизируют экологические последствия от применения агрохимии.

Членство в Европейской Бизнес Ассоциации поможет компании EuroChem Group AG в развитии своей деятельности на украинском рынке, налаживании партнёрских отношений и деловых связей с ведущими международными и украинскими компаниями. В ЕВА компанияEuroChem Group AG намерена заниматься вопросами эффективности сельскохозяйственного производства, просветительской работой в сфере питания растений и экологическими аспектами применения удобрений.