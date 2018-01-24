Пойманный в Москве нелегал-трансвестит не смог определиться с полом

На юго-востоке Москвы полицейские застукали парочку, занимавшуюся сексом в автомобиле. Как сообщает «Регион онлайн», одним из задержанных оказался трансвестит.

При проверке документов выяснилось, что они оба приехали из Узбекистана и находятся на территории России нелегально. Во время допроса в отделении полиции у трансвестита попросили назвать свой пол, на что тот дипломатично ответил: «Оба».

В конце декабря в Кузбассе переодетый в «цыганку Риту» 26-летний мужчина попался на мошенничестве. Он угрожал навести порчу на ребенка своей жертвы и выманил у нее ноутбук. В декабре 2016 года он уже привлекался к ответственности за «обряд исцеления» продавщицы местного магазина, в результате которого пропала выручка и продукты на 40 тысяч рублей.

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