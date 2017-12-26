Пародист-трансвестит попал в рейтинг Vogue

Британский журнал Vogue составил рейтинг самых популярных мемов в сфере моды 2017 года. Эксперты включили в него американца, который копирует образы героини сериала «Секс в большом городе» Керри Брэдшоу.

Блогер Дэн Клэй оказался на пятой строчке списка. На его страницу в Instagram подписаны 88 тысяч человек. Каждый его пост представляет собой коллаж из двух фотографий: на одной изображена Керри Брэдшоу в одной из сцен сериала, а на другой — он сам, пародирующий внешний вид, позу и выражение лица героини.

A post shared by Dan Clay (@dan_clay) on Dec 21, 2017 at 5:00am PST

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Первое место в рейтинге Vogue занял популярный в США блогер Эллиот Тебеле, который публикует мемы собственного сочинения в Instagram-аккаунте @FuckJerry. В январе он принял участие в показе Zegna на Неделе моды в Милане в качестве модели.

В марте сообщалось, что итальянский модный дом Gucci представил собственную коллекцию мемов. Таким образом марка проиллюстрировала рекламную кампанию по продвижению фирменных часов.

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