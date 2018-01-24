Овсянников обсудил с силовиками безопасность севастопольцев

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников принял участие в обсуждении итогов оперативно-служебной деятельности Управления Министерства внутренних дел России по городу за 2017 год. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Севастополя в среду, 24 января.

«За прошедший год вами проведена большая работа. Особые усилия направлены на выявление, пресечение и раскрытие преступлений, в том числе, связанных с географическим расположением и международным статусом Севастополя. Благодаря совместной и слаженной работе, удалось сохранить положительную тенденцию по снижению уровня преступности», — сказал Овсянников.

Губернатор Севастополя также отметил, что городское правительство принимает необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. Так, для охраны правопорядка на массовых мероприятиях в 2017 году было приобретено 49 металлодетекторов. Кроме того, в ходе построения АПК «Безопасный город» запущена система «112», продолжается установка комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения.

«В прошлом году проведен ремонт автодорог на общую сумму 1,7 млрд рублей, что, несомненно, способствовало снижению травматизма в авариях. На повышение безопасности дорожного движения в текущем году предусмотрено финансирование в размере свыше 600 млн рублей», — добавил глава города.

В обсуждении также участвовали заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика, председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, руководство и сотрудники Управления МВД России по Севастополю, а также руководители структурных подразделений федеральных ведомств.

22 января правительство России утвердило новую стратегию по достижению нулевой смертности на дорогах. Первым из российских регионов, присоединившихся к ней, стал Севастополь.