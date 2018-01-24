Актер из «Телепузиков» упал на улице и замерз насмерть

Соседка по квартире английского актера Саймона Шелтона Барнса сообщила подробности его смерти. Об этом в среду, 24 января, сообщает Mirror.

По словам Джудит Тайнан, артист упал на улице в районе Ливерпульского порта. Он потерял сознание и скончался от переохлаждения. В Ливерпуль он приехал на несколько дней погостить.

Тело Барнса было найдено в 7:30 утра 17 января. Полиция подтвердила эту информацию спустя неделю.

Барнсу было 52 года, он умер через четыре дня после своего дня рождения. Похороны состоятся 7 февраля, близкие Барнса проводят актера в последний путь в яркой одежде.

Актер наиболее известен по роли Тинки-Винки в детской телепрограмме «Телепузики».

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