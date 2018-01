Умерла женщина с пропагандистского плаката We Can Do It!

Американка Наоми Паркер Фрэйли, изображенная на пропагандистском плакате времен Второй мировой войны с лозунгом We Can Do It!, скончалась в городе Лонгвью, штат Вашингтон. Об этом сообщает The New York Times.

Фрэйли было 96 лет. Создателя плаката, Говарда Миллера, вдохновила фотография, сделанная в 1942 году на калифорнийской станции авиации ВМС США. На снимке Фрэйли стоит за токарным станком в рабочем халате и красном платке в белую крапинку.

Долгое время женщиной, изображенной на постере (ее прозвали «Рози-клепальщица»), считалась мичиганская рабочая Джеральдин Дойл, которая утверждала, что на фото 1942 года запечатлена именно она. Фрэйли не знала о снимке, и потому о ее связи с плакатом не было известно более 70 лет.

Плакат We Can Do It! изначально предназначался для повышения морального духа рабочих во время войны, однако к концу XX века он стал одним из главных символов феминизма.