Секстремистка Femen ошибочно оголилась перед посольством Словакии в Киеве

Активистка женского движения Femen по ошибке обнажилась перед посольством Словакии на Украине в пятницу, 26 января. Об этом сообщает «Страна.ua».

Акция Александры Немчиновой была посвящена президенту Чехии Милошу Земану, который может переизбраться на второй срок. Из одежды на женщине были лишь джинсы, в руках она держала трость. На тело Немчиновой была нанесена надпись «Земан — хромой монстр».

Фото: «Страна.ua» 1 /3

Представители Femen сообщили «Стране.ua», что «ужасный вид хромого монстра должен отпугнуть здравомыслящих чехов от кандидата Земана». «Победа Земана [на выборах] — это победа [президента России Владимира] Путина, а победа Путина — это смерть свободной Чехии», — добавили секстремистки.

Также отмечается, что к посольству Словакии активистки Femen пришли по ошибке — изначально акцию планировалось провести у посольства Чехии.

Фото: «Голос Столицы»

Две недели назад в Праге активистка Femen Ангелина Диаш бросилась к Земану, когда он пришел на избирательный участок в день первого тура президентских выборов, и показала ему свою грудь. Диаш кричала: «Zeman — Putin's slut» («Земан — шлюха Путина»), эти же слова были написаны у нее на груди.

В Чехии 26-27 января проходит второй тур президентских выборов. Действующему главе государства Милошу Земану противостоит бывший председатель Академии наук страны Йиржи Драгош, заявивший, что российские спецслужбы заинтересованы в переизбрании Земана.

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