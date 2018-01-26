Сотрудницу паспортного стола уволят за гей-брак

Сотрудницу столичного Центра государственных услуг уволят после проверки информации о регистрации брака между двумя мужчинами. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

«По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушение законодательства Российской Федерации, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел», — сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, документы молодоженов включили в федеральную базу данных недействительных паспортов.

Ранее столичный МФЦ опроверг информацию о признании гей-брака россиян, отметивших свадьбу в Копенгагене. В центре пояснили, что подчиненные не имеют права заключать браки и не проставляют штампы в паспортах, а передают принимаемые документы в ЗАГС. После этого МВД России начало свою проверку.

25 января СМИ сообщили, что в одном из московских МФЦ был признан брак между двумя мужчинами, которые поженились в начале января в Копенгагене. Мужчины якобы подали в центр госуслуг документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы, после чего работник поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.

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