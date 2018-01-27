В сети показали универсальную зенитку проекта «Деривация-ПВО»

В сети показали фотографии опытного образца боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса, создаваемого в рамках проекта «Деривация-ПВО». Снимки опубликованы на сайте корпорации «Уралвагонзавод».

Машина, поражающая широкий спектр воздушных целей, была представлена во время визита заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олега Бочкарева. На фотографии обратил внимание блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd в LiveJournal.

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Проект «Деривация-ПВО» предполагает создание 57-миллиметрового мобильного артиллерийского комплекса с пассивными средствами разведки и сопровождения воздушных целей. Машина 2С38 выполнена на базе БМП-3 и предназначена для поражения воздушных целей, таких как беспилотники, крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — поверхность», самолеты тактической авиации и вертолеты огневой поддержки.

На 2С38 установлена оптико-электронная система обнаружения и прицеливания разработки минского предприятия «Пеленг», которая расширяет угол обзора при наблюдении за местностью до 360 градусов, а также позволяет вести секторный обзор. Так, штурмовик А-10 в случае использования панорамного режима наблюдения обнаруживается на расстоянии 6,4 километра, при секторном обзоре — 12,3 километра.

Зенитная установка также способна уничтожать реактивные снаряды систем залпового огня, наземные и надводные цели. Ее максимальная дальность поражения составляет 6 километров, высота поражения — 4,5 километра. Она может сбивать объекты, движущиеся на скорости до 500 метров в секунду.

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