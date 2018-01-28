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Фото Samsung Galaxy S9 и S9+ попали в сеть

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В сеть попали фотографии смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+, которые должны выйти в 2018 году. Изображения публикует портал Venture Beat.

Как отмечает издание, и 5,8-дюймовый S9, и 6,2-дюймовый S9+ будут мало чем отличаться от своих предшественников. Первая модель получит 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной, вторая — 6 и 128 соответственно.

Основным преимуществом Galaxy S9 и S9+ перед старыми конфигурациями станет обновление аппаратного и программного обеспечения для обработки изображений и видео. 12-мегапиксельная камера позволит использовать эффект super slow-motion («замедленная съемка»), то есть делать 480 кадров в секунду. Кроме того, у нее будет изменяемая апертура (способность прибора собирать свет — прим. «Ленты.ру»). Фронтальная камера получит разрешение 8 мегапикселей.

В обоих смартфонах улучшена система распознавания лиц, а сканер отпечатка пальца расположен ниже камеры, а не рядом с ней.

Официальный релиз нового смартфона намечен на 25 февраля. Ожидается, что продавать его начнут 16 марта.

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