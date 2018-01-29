Неудачный пуск конкурента «Протона» оказался удачным

Заказчики пусков SES-14 и Al Yah 3 подтвердили, что космические аппараты, доставленные носителем Ariane 5 на нецелевые орбиты, будут довыведены на необходимые траектории, после чего начнут штатное функционирование, сообщает Space News.

«SES и Yahsat подтвердили, что оба спутника (SES-14 и Al Yah 3) вышли на связь и номинально функционируют на орбите, несмотря на отклонение траектории, наблюдаемое во время запуска VA241», — говорит оператор Arianespace.

Заказчики пуска отметили полную работоспособность космических аппаратов. Ожидается, что SES-14, снабженный электрическими двигателями, достигнет целевой орбиты в течение четырех месяцев, а Al Yah 3, оснащенный химическими силовыми агрегатами, приступит к работе в конце 2018 года.

В компании создали независимую комиссию по расследованию причин случившегося. Предполагается, что сложившаяся ситуация является «следствием отклонения траектории». В Arianespace не намерены переносить пуски из-за аномалии с последним стартом Ariane 5.

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В настоящее время SES-14 и Al Yah 3 находятся на орбитах 235 на 43 150 километров вместо запланированных 250 на 45 000 километров с наклонением около 21 градуса вместо запланированных 3 градусов.

Ракету Ariane 5 с двумя аппаратами запустили 26 января в 01:20 мск с космодрома Куру (Французская Гвиана). Полет шел в штатном режиме, в том числе планово отделилась первая ступень и заработал двигатель HM7B второй ступени. Однако на 10-й минуте пропала телеметрия с Ariane 5.

Первый пуск Ariane 5 состоялся в 1996 году, из 95 ее стартов 2 считаются неудачными и 3, включая последний, — частично удачными. Ранее неполадки происходили в первые шесть лет эксплуатации носителя. Конкурентами Ariane 5 на рынке коммерческих пусков считается российский «Протон», а также американские Falcon 9 и Atlas 5.

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