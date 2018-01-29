Малайзийцы насладились выходными в индийской тюрьме

Двое туристов из Малайзии заплатили по тысяче индийских рупий (около тысячи рублей) за пребывание в течение двух дней в индийской тюрьме города Сангареди. В течение двух дней они жили жизнью заключенных, занимались садоводством и уборкой, сообщает India Today.

Отделом тюрем индийского штата Телангана организована программа для тюремного туризма «Почувствуй тюрьму», в рамках которой любой желающий может за незначительную плату прожить день в качестве заключенного. Программа действует с июня 2016 года.

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Малайзийцев по прибытии в Санагредди поселили в стандартные камеры. Мужчинам выдали тюремную одежду, одеяла, кружки и тарелки. В течение 48 часов их жизнь ничем не отличалась от жизни остальных арестантов, за исключением еды — для туристов она готовилась отдельно.

Начальник тюрьмы сообщил, что оба туриста насладились временем, проведенным в тюрьме.

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