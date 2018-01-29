Писателей наградят за отказ насиловать женщин

В Великобритании учреждена книжная премия Staunch Book Prize, которая будет отмечать авторов триллеров, в произведениях которых женских персонажей не насилуют, не преследуют, не убивают и не подвергают сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает The Guardian.

Основательница премии, сценаристка Бриджет Лоулесс, подчеркнула, что насилие по отношению к женщинам в художественной литературе «достигло до абсурда небывалых высот». «Давно уже пора придумать что-то более оригинальное», — объяснила она.

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Призовой фонд премии составит две тысячи фунтов стерлингов (около 160 тысяч рублей). Победителя объявят 25 ноября — церемония приурочена к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

По словам Лоулесс, она решила основать премию после прошлогодней церемонии вручения кинопремии BAFTA — на ней был представлен целый ряд фильмов, в которых присутствовало изнасилование женщины. Также созданию Staunch Book Prize послужили многочисленные секс-скандалы, разгоревшиеся в Голливуде в конце 2017 года.

Ранее в январе актриса Кира Найтли пожаловалась на то, что в фильмах о современном мире почти всегда присутствует женщина, которую изнасилуют. Артистка призналась, что из-за этого перестала сниматься в проектах о нашем времени.

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