Мусульманкам в Индии запретили смотреть на голые колени футболистов

В индийском штате Уттар-Прадеш мусульманкам запретили смотреть мужской футбол. Об этом сообщает The Times of India во вторник, 30 января.
Как заявил Атар Касми (Athar Kasmi), муфтий одного из крупнейших религиозных и академических центров исламского мира Дар уль-Улюм Деобанда, женщинам нельзя наблюдать за играющими с голыми коленями мужчинами, потому что это противоречит постулатам ислама. Он также раскритиковал мужчин, которые позволяют своим женами смотреть футбол даже по телевизору.
«У вас стыда нет? Вы Бога не боитесь? — сказал Касми. — Зачем женщинам смотреть футбольные матчи? Чего они наберутся, глядя на мужские ляжки? Они только на них и будут смотреть, даже за счетом следить не станут».
Мусульманские активистки за права женщин осудили декрет. «Это значит, что женщины не должны смотреть какие-либо виды спорта: ни теннисные матчи, ни чемпионаты по плаванию. Как то, что они смотрят мужские спортивные соревнования, может быть аморальным?» — возмутились они.
Издание сообщает, что недавно в штате также была издана фетва (религиозный указ), запрещающая мусульманкам посещать салоны красоты и носить обтягивающую одежду.