Украина пошла на поводу у прибалтов и сократила список офшоров

Украина после протестов Латвии и Эстонии исключила эти страны, а также Венгрию, Мальту и Грузию из списка офшорных зон. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как пояснил украинский министр финансов Александр Данилюк, решение о включении этих государств-партнеров в перечень офшоров было принято без необходимого согласования с ними. «В некоторых странах в их законах существуют нормы, что из Украины могут выводиться деньги под нулевую ставку», — пояснил он, отметив, что правительству Украины нужно два месяца для консультаций.

В декабре 2017 года Киев включил Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, финансовые операции с представителями которых должны подлежать контролю в рамках закона о трансфертном ценообразовании.

Позже выяснилось, что в список отбирались государства, где ставка налога на прибыль предприятий меньше минимум на пять процентных пунктов, чем на Украине, где она составляет 13 процентов. Между тем в Латвии вместо налога на прибыль действует налог на выведенный капитал.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас 26 января позвонил украинскому коллеге Владимиру Гройсману с требованием немедленно удалить Таллин из представленного Киевом списка. 30 января министерство иностранных дел Латвии вручило временному поверенному в делах Украины официальную ноту из-за внесения в список офшорных зон.

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