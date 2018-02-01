Американский адмирал сознался в получении взяток проститутками

Бывший адмирал ВМС США Трой Амундсон (Troy Amundson) признался, что брал взятки. В частности, он получал выпивку, еду, услуги проституток, для него организовывали вечеринки, сообщает телеканал CNN.

В федеральном суде Сан-Диего 50-летний мужчина также рассказал, что передавал конфиденциальную информацию малайзийцу Леонардо Гленну Френсису, которого в СМИ прозвали Толстый Леонард. Помимо этого, он помогал его компании Glenn Defense Marine Asia, расположенной в Сингапуре.

Амундсон — один из 29 обвиняемых по делу о взяточничестве в ВМС США. Еще девять фигурантов свою вину отрицают. После первого допроса в октябре 2013-го он удалил со своей электронной почты всю переписку с Толстым Леонардом. Ожидается, что 27 апреля суд вынесет приговор по делу Амундсона. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

По сведениям телеканала, с 2005 по 2013 год Амундсон был ответственным за координацию морских военных учений, в которых принимали участие Соединенные Штаты и другие страны.

Компания Glenn Defence Marine Asia свыше 20 лет занималась обеспечением американских кораблей в азиатских портах. Следствие выяснило, что обвиняемые по этому делу американские военные, пользуясь связями в командовании флота, узнавали о передвижении боевых кораблей и подлодок США, а потом перенаправляли их в порты, где работал Фрэнсис. Взамен он устраивал для них вечеринки.

В сентябре 2013 года спецслужбы США арестовали Толстого Леонарда, который впоследствии был осужден за мошенничество.

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