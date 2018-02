Гимн Канады стал гендерно-нейтральным

В Канаде принят закон, по которому англоязычный гимн страны стал гендерно-нейтральным. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте верхней палаты парламента страны.

Согласно документу, строка национального гимна «Патриотизм — удел твоих сынов» (True patriot love in all thy sons command) теперь заменена на «Патриотизм — удел нас всех» (True patriot love in all of us command).

Как отметила независимый сенатор от провинции Онтарио Фрэнсис Лэнкин (Frances Lankin), «это маленькая деталь, всего пара слов, но они имеют огромное значение». «Я очень счастлива. Мы более 30 лет пытались сделать наш гимн, этот важный атрибут нашей страны, таким, чтобы он включал в себя всех нас», — приводит ее слова телеканал CBC News. Она также сообщила, что дебаты о внесении правок в текст длились на протяжении 18 месяцев.

Однако не все члены правительства оказались довольны реформой. Консерваторы пришли в ярость от того, что противнику изменений, сенатору от провинции Манитоба Дону Плетту (Don Plett) не дали слово во время обсуждения. «Конечно, я разочарован», — сказал он.

Песня O Canada стала официальным гимном страны в 1980 году. С тех пор в правительство Канады вносилось 12 законопроектов на пересмотр текста из-за слова «сыны», которое называли дискриминационным. До настоящего времени все попытки заменить его ни к чему не приводили.

