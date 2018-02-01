Оправданный призер Сочи-2014 призвал «добить ситуацию» с МОК

Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года Альберт Демченко, чью пожизненную дисквалификацию отменил Спортивный арбитражный суд (CAS), призвал до конца разобраться в ситуации с Международным олимпийским комитетом (МОК). Слова спортсмена в четверг, 1 февраля, приводит «Чемпионат.com».

«Нельзя останавливаться в этом деле, нужно идти до конца и добиваться полного оправдания всех ребят. Работа должна продолжаться. Мы не должны успокоиться и почивать на лаврах. Нужно продолжать и продолжать добивать эту ситуацию с МОК до победного конца. Чтобы в последующем не было подобных прецедентов и не возникало желания голословно обвинять страну и наших спортсменов в чем-то неподобающем», — заявил Демченко.

Саночник вошел в число 28 спортсменов, чьи апелляции удовлетворил CAS ранее 1 февраля. Также оправдали, в частности, скелетониста Александра Третьякова, лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, конькобежку Ольгу Фаткулину. Их результаты на Олимпиаде в Сочи были восстановлены.

Решение CAS позволит сборной России вновь занять первую строчку в общекомандном зачете Игр-2014. Вернув золотые медали Легкова и Третьякова, команда сможет обойти норвежцев.

Расследованием дел российских спортсменов занималась комиссия МОК под руководством Дениса Освальда. Она признала 43 атлетов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировала их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранила от участия в Играх.

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